Les chiffres et les lettres d’une visite d’Etat, d’éclats et de débats

De Paris à Strasbourg, en passant par les institutions majeures de la République française, le Président Macky Sall aura donné vie à des chiffres et des lettres sous le froid glacial de l’hexagone. En 4 jours, il aura réussi à glaner environ 200 millions d’euros, signé 7 accords, protocoles, conventions et lettres d’intention, récolté 2 Titres honorifiques, celui du Cnam où il a été élevé docteur Honoris Causa et le diplôme d’honneur du pétrole et des moteurs qui lui a été décerné par l’institut français du Pétrole- Energies Nouvelles. Dans cet établissement, il fera la connaissance d’Aline Tamba, une Sénégalaise, la seule qui y soit admise. Le Chef de l’Etat est aussi reparti avec dans ses sacoches 2, 5 millions d’images numériques de combattants et tirailleurs Sénégalais prises lors de la deuxième guerre mondiale et attend de recevoir dans 24 mois 15 trains Express Régionaux « Coradia Polyvalents » de type bi-mode d’une vitesse maximale de 160 km/h, avec 400 places à bord, soit une capacité de transporter au quotidien 115 000 passagers, achetés grâce au financement de la France de 195 millions d’euros à « un taux concessionnel ». Le TER devra servir à désengorger Dakar mais à faire travailler 10 000 personnes. Le Président de la République a choisi comme date de mise en service de ce train, le lundi 14 janvier 2019. Il ne manquera pas d’inviter Henry Poupart Lafarge ( Dg d’Astom) à respecter les délais du contrat. L’on peut aussi noter ces 5 centaines de chevaux qui ont été mobilisés pour son accueil, ces dizaines de motards qui l’ont accompagné dans tous ses déplacements, ces dizaines de drapeaux du Sénégal disposés sur la place des Champs Elysées…



Autres chiffres …plutôt non encore connus. Il s’agit, notamment, du taux d’intérêt fixé pour le paiement de la dette, de l’échéance retenue pour ce paiement, de la somme dépensée par le Gouvernement pour assurer les frais inhérents à cette visite d’Etat, de la somme d’argent qui a été dégagée par l’Elysée pour payer l’hébergement du Président Sall au Bristol. Nous ne saurons non plus, les causes du retard de plus de 20 minutes du Chef de l’Etat lors de son rendez-vous à l’Elysée avec le Président François Hollande.



LES CHIFFRES MAIS AUSSI LES LETTRES

Des lettres, il faudra retenir certaines déclarations phares du Président de la République Sénégalais. Macky Sall aura choisi d’être catégorique sur tous les sujets abordés, ne laissant place à aucun commentaire désobligeant. C’est le cas notamment quand il disait à l’intention d’Alstom par rapport à la date retenue pour la livraison du TER : « les délais sont incompressibles » ou encore quand il fait un clin d’œil à l’opposition : « Nous n’avons même pas encore pris la décision d’exploiter le pétrole malgré tout ce bruit ». Son « amitié » avec Hollande, son statut de stagiaire à l’Ifp de Paris où, pour s’en sortir financièrement, il avait fallu qu’il vendît des croissants, les remerciements à Serigne Mboup de la Sar pour avoir, dans le passé, payé une partie de ses études, son amour pour les moteurs, sa satisfaction globale de la visite d’Etat qui lui a permis de rencontrer le Président Hollande, son Premier Ministre Cazeneuve, le Président de l’Assemblée Nationale, celui du Sénat, le maire de Paris mais aussi des Sénégalais de réputation mondiale comme Abdou Diouf, Diagna Ndiaye…mais encore de visiter des usine et institut.



La visite aura, aussi, été l’objet de grands débats. C’est le cas avec l’absence de François Hollande à l’accueil de son homologue Sénégalais avec, en lieu et place, Annick Gourdin, ministre de la fonction publique située 15ème dans l’ordre protocolaire du Gouvernement Français. C’est aussi le cas lorsque le Président Sall, dès l’entame de son discours à l’Elysée tutoie Hollande avant de revenir aussitôt après au vouvoiement. Et, dans la même cérémonie lorsqu’il donne droit aux journalistes de poser des questions alors que Hollande et son protocole avaient prévu juste une déclaration. Bref, de ce point face à la presse, aura tout de même jailli une information de taille : la décision de Paris d’accompagner la CEDEAO si jamais l’option militaire était retenue contre Yayah Jammeh...