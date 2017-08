Les cartes biométriques retournées aux préfectures et sous-préfectures : L’enrôlement pour les demandeurs démarre le 16 Août

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique dans une note rendue publique, informe que les cartes d’identité après les élections législatives, vont être retournées auprès des préfectures et sous-préfectures. Ceci après l’arrêt de fonctionnement des commissions de distribution installées dans le cadre de ces mêmes élections. Pour les compatriotes vivant à l’étranger les cartes vont être retournées auprès des autorités diplomatiques et consulaires.

Le 16 Août, ajoute la même source, l’enrôlement des demandeurs de cartes d’identité démarrera auprès des commissariats de Police, des brigades de gendarmerie ainsi que dans les ambassades.