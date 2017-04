Les acteurs non étatiques évaluent le Pse dans la région de Louga

« Le PSE par et avec les citoyens », tel est le thème qui a fait vendredi, à l’hôtel de ville de Louga, l’objet d’un forum régional organisé par la coordination des acteurs non étatiques, sous la houlette de son coordinateur Mr Alioune Diop.

Le forum s’était fixé comme objectif principal de faire l’évaluation participative du citoyen à l’exécution du PSE. C’est dans cette optique, qu’un comité scientifique a été mis en place depuis le mois de janvier, pour évaluer le niveau de réalisation des engagements du conseil des ministres décentralisé tenu à Louga,rappelle-t-on, le 20 decembre 2016.

Ce travail d’évaluation qui devait faire le point sur ce qui a été réalisé, et ce qui ne l’a pas été, a ainsi permis de constater sur le terrain, un taux de réalisation de 40%, ce qui du reste, est loin des attentes escomptées par les cibles et décideurs.

La rencontre a, cependant, reconnu que malgré les contraintes enregistrées et examinées de long en large, de nombreuses infrastructures agro-sylvopastorales,routières et hydrauliques ont été réalisées, notamment dans le Djoloff,en grande partie à la satisfaction des populations.

Ainsi dans ses conclusions,le forum a suggéré des mesures à mettre en œuvre pour venir à bout de toutes les contraintes constatées et qui freinent la poursuite des travaux d’exécution des engagements du gouvernement .



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga