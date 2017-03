Les acteurs de la pêche se préparent à accueillir chaleureusement le Président Macky Sall ce jeudi à Potou

La cérémonie d’inauguration du nouveau quai de pêche de Potou, qui aura lieu ce jeudi, se prépare activement dans la zone, pour donner à l’événement toute la solennité populaire.



C’est ainsi que tous les acteurs de la pêche tant au niveau de la région de Louga qu’à celui des autres régions, sont à pied d’œuvre, pour faire de cette rencontre un moment fort de mobilisation pour rendre un hommage mérité au président Macky Sall, pour tous les efforts qu’il ne cesse de déployer pour moderniser le secteur de la pêche et le placer sur la rampe de l’émergence.



Ainsi les professionnels de la pêche, toutes catégories confondues, se mobilisent pour rendre un vibrant hommage au président Sall.



Du côté des hommes politiques, l’engagement est le même, ce qui ne manquer pas de donner encore cours à une bataille de représentativité.



Pour leur part, les autorités administratives s’affairent autour des problèmes d’organisation matérielle et sécuritaire, le ministre de la pêche Mr Oumar Guèye et ses directeurs nationaux ainsi que les autorités administratives locales ont déjà été en visite de prospection sur les lieux pour se rendre compte sur le terrain des dispositions préparatoires de la cérémonie.







Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga.