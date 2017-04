Les « Y en a marristes » sont devenus des « Y en a politiques » (Samba Ndiobène Ka, Apr/Dahra.

Les « y en a marristes» sont désormais devenus des « y en a politiques » encagoulés, a estimé ce samedi à Dahra-Djoloff, le directeur de la modernisation et de l’équipement rural, Mr Samba Ndiobène Ka, par ailleurs, responsable communal de l’APR à Dahra-Djoloff.

Mr Ka s’exprimait devant la presse, en marge de la cérémonie de pose de la première pierre du siège de la mutuelle d’épargne et de crédit des éleveurs du Sénégal qui a eu lieu à Dahra-Djoloff.

En effet pour lui, « Y en a marre » s’est transformé en mouvement politique qui ne dit pas son nom.

Ce qu’il a du reste déploré et condamné, faisant remarquer que l’on peut servir son pays en dehors de la politique.

Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga