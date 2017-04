Les Sénégalais chassés des Etats-Unis à la marche de Y’en a marre : « C’est Macky Sall qui nous a fait refouler! »

A la marche de Y'en a marre, il a été remarqué la présence de jeunes Sénégalais ayant récemment occupé l’actualité. Il s’agit de ceux-là qui ont été rapatriés des Etats-Unis, refoulés par Donald Trump. Ils étaient au nombre de 150. Interrogés par Dakaractu, deux d’entre eux accusentle Président Macky Sall d’avoir négocié leur rapatriement. Ils réclament leurs 15 millions de francs versés à titre de dédommagement par le gouvernement américain. « Nous avons traversé des misères, du Brésil aux Etats-Unis et dépensé environ 7 millions chacun. Arrivés au Sénégal, on nous a remis la modique somme de 20 mille francs que j’ai refusée de prendre, personnellement. Aujourd’hui, aucun ministre ne vient nous parler et pire, on nous traite de bandits et de tous les noms d’oiseau. Les Ghanéens refoulés comme nous, ont reçu chacun 25 mille dollars ». Les jeunes diront être d’attaque pour réclamer la ristourne de leur... dignité.