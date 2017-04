Les Obama sillonnent la Polynésie en yacht avec leur ami Springsteen

Barack Obama a fait halte lundi à Huahine et mardi à Taha'a. Situées non loin de la mythique Bora Bora, les deux îles appartiennent à l'archipel des Îles-Sous-le-Vent, à l'ouest de Tahiti, l'île la plus peuplée de Polynésie française. Selon des témoins, Barack Obama aurait déjeuné mardi avec ses amis sur le motu (îlot) Vahine Island, proche de Taha'a. L'épouse de Tom Hanks s'est ensuite rendue dans une ferme perlière pour acheter des perles noires nées dans les eaux turquoise de Taha'a.



Un homme "très cool" selon les Polynésiens

L'ex-président se déplace à bord du Rising Sun, un yacht de 140 mètres de long qui ne passe pas inaperçu dans ces îles du Pacifique surtout fréquentées par les voiliers. Le bateau mouillait mardi soir dans la baie Apu de Tahaa. Malgré la présence de ses gardes du corps, les Polynésiens qui ont rencontré l'ancien président américain le décrivent à l'AFP, sous couvert d'anonymat, comme un homme "très cool, qui accepte même les photos si on ne les publie pas". Il serre la main à tous ceux qu'il rencontre. Son service de sécurité impose de strictes consignes de silence.



Barack Obama est arrivé le 15 mars à Tahiti, où il n'a passé que quelques minutes avant de s'envoler pour Tetiaroa. Là, il a séjourné trois semaines dans l'hôtel de luxe The Brando. Sa femme Michelle l'a rejoint samedi dernier. Les époux ont découvert ensemble Moorea, l'île la plus proche de Tahiti, où ils se sont baignés. Michelle Obama y a pratiqué le paddle. L'ancien locataire de la Maison Blanche se serait déclaré heureux de la relative discrétion qui entoure son séjour en Polynésie, et souhaiterait y revenir. Barack Obama devrait prochainement visiter Raiatea et Bora Bora. Il devrait quitter la Polynésie en fin de semaine, après un mois de séjour.