Les Lions à Bongoville depuis hier : ils ont livré leur premier galop

À l’aéroport de Mvengué, il y avait quelques dizaines de supporters sénégalais pour accueillir les Lions en provenance de Brazzaville. Ils ont créé une bonne ambiance pour encourager Sadio Mané et ses camarades. Ces derniers ont tenu à leur tour à les saluer et les remercier pour cet accueil chaleureux. Le même qu’ils ont eu de la part de leurs compatriotes établis à Brazzaville durant leur séjour de quelques jours au Congo où ils avaient établi leur camp de base. Le COCAN (comité d’organisation) local a mis un bus à la disposition d’Aliou Cissé et de ses hommes qui les a transportés ainsi que leurs bagages à Bongo ville, une localité située à environ trente kilomètres de Franceville. Les Lions vont partager leur hôtel avec les aigles de Carthage de la Tunisie, leurs premiers adversaires dans le groupe B, ce dimanche à 19 heures GMT.



