Les Français élisent leur président

Emmanuel Macron, 39 ans, ancien banquier d'affaires et ex-ministre de l'Economie du président socialiste sortant François Hollande, arrivé en tête au premier tour, est donné largement favori par les derniers sondages qui le créditent de 61,5 à 63% des voix, contre 37 à 38,5% pour la candidate anti-immigration et anti-mondialisation Marine Le Pen, âgée de 48 ans.



Au fil d'une campagne riche en rebondissements, les ténors qui occupaient la scène politique depuis une décennie sont tombés les uns après les autres et pour la première fois depuis près de 60 ans les deux grands partis traditionnels de la gauche (le Parti Socialiste) et de la droite (Les Républicains) sont écartés du second tour de l'élection.



Les bureaux de vote ont ouvert à 08H00 et les derniers fermeront leurs portes à 20H00. Sur les quelques 47,5 millions d'électeurs, seuls 68% des personnes interrogées se disent certaines d'aller voter et le taux de participation constituera une donnée cruciale.