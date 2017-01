Les Etats-Unis se félicitent de la transition pacifique en Gambie et espèrent travailler étroitement avec le président Adama Barrow

Les États-Unis se félicitent de la transition pacifique en cours du pouvoir en Gambie et félicitent le Président Adama Barrow pour son investiture. Nous saluons l'attachement à la démocratie et la modération dont le peuple gambien a fait preuve au cours des dernières semaines.



Nous félicitons la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et les autres partenaires régionaux pour leur leadership dans la résolution de la situation. Nous apprécions la décision prise par Yahya Jammeh de quitter la Gambie pacifiquement et de faire écho à l'appel du président Barrow aux Gambiens de s'unir et de travailler ensemble comme frères et sœurs pour l'avenir de la Gambie.



Les États-Unis sont fiers de nos liens étroits avec le peuple de la Gambie et attendent avec intérêt de travailler étroitement avec le Président Barrow et son équipe pour réaliser les aspirations de tous les Gambiens.