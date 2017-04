Les Britanniques regrettent d'avoir voté pour le Brexit

En réponse à la question "Avec du recul, pensez-vous que le Royaume-Uni a eu raison ou tort de voter pour quitter l'UE? ", 45% des personnes interrogées disent regretter le choix du Brexit, 43% l'approuvant et 12% étant indécises, ajoute cette enquête réalisée mardi et mercredi auprès de 1.590 adultes.



"C'est la première fois qu'il y a une majorité de personnes qui disent que le référendum a abouti au mauvais résultat", souligne The Times en estimant que cela montre que le sujet "divise toujours le pays".



Dans le détail, le sondage indique que 85% des personnes ayant voté pour quitter le giron européen sont toujours satisfaites de leur choix, tandis que 89% des pro-UE pensent encore aujourd'hui que le référendum aurait dû aboutir à un résultat différent.



Quant aux conséquences économiques, 39% des sondés estiment que le Royaume-Uni en dehors de l'UE sera dans une situation "pire" qu'à l'intérieur de l'union, 28% croyant au contraire que les finances du pays s'amélioreront.



Les Britanniques sont également 36% à penser que leur pays aura moins d'influence dans le monde après le Brexit (contre 19% pensant qu'il en aura davantage). Lors du référendum du 23 juin, les Britanniques avaient voté à près de 52% pour sortir de l'Union européenne.



L'article 50 lancé depuis le 29 mars

Neuf mois après cette consultation, la Première ministre conservatrice Theresa May a déclenché le 29 mars l'article 50 du Traité de Lisbonne, point de départ de deux ans de négociations entre Londres et l'UE pour conclure un accord de sortie.



Près d'un an après la référendum, le Brexit constitue toujours l'épicentre de la vie politique au Royaume-Uni et sera l'un des principaux thèmes de la campagne électorale pour les législatives anticipées du 8 juin.



Ce scrutin, qui aurait dû avoir lieu en 2020, a été convoqué par Theresa May qui espère en sortir renforcée pour pouvoir négocier la sortie du pays de l'UE comme elle l'entend.