Leo Messi élu meilleur joueur de l'histoire de la Liga

Leo Messi n'en finit plus de remporter des titres qui en font le meilleur joueur de l'histoire. Selon l'étude réalisée par le Centre de Recherches, d'Histoire et de Statistiques du Football Espagnol (CIHEFE), le quintuple Ballon d'Or est le meilleur joueur de la Liga, depuis la création du Championnat, en 86 éditions du Championnat d'Espagne, depuis 1929. Il devance Raúl González et l'ex-blaugrana César Rodríguez.

L'étude menée par José Antonio Ortega se base sur différents coéfficients, à partir des minutes disputées par les joueurs chaque saison, ainsi que les buts marqués ou les expulsions. Leo Messi termine en tête devant 9200 joueurs qui ont foulé les pelouses de Liga, en presque 90 saisons.

Les 349 buts inscrits en Liga par la 'Pulga' lui permettent de recueillir 545 points, devant les retraités Raúl (528) et César (524).