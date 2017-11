Leo Messi a reçu son 4e Soulier d'Or

Alors, elle est pour quand cette photo ? Pas pour aujourd'hui. Depuis que le Barça a annoncé en juillet dernier que Leo Messi avait donné son accord pour prolonger son contrat jusqu'en 2021, tout le peuple barcelonais attend de voir la fameuse photo de la signature de l'Argentin et de son président Josep Maria Bartomeu. Une photo qui se fait attendre depuis des mois, provoquant une vraie incertitude concernant l'avenir de La Pulga, officiellement en fin de contrat en juin prochain.



Ces derniers jours, plusieurs médias catalans avaient laissé entendre que cette signature pourrait avoir lieu ce vendredi, en marge de la remise du Soulier d'Or à Leo Messi, le quatrième de sa carrière, comme Cristiano Ronaldo. "La photo de la prolongation de Messi ? D'abord celle-là", a esquivé Jordi Mestre, vice-président du Barça, en marge de la cérémonie du Soulier d'Or. Même son de cloche du côté de Juan Ignacio Gallardo, directeur de Marca, qui a introduit la cérémonie par un petit discours : "Je sais que le sujet de ta prolongation est sur toutes les lèvres, mais nous avons convenu de ne pas en parler aujourd'hui et de nous concentrer sur ton hommage et ton Soulier d'Or."



Une photo qui se fait attendre



Tout sourire, Lionel Messi a écouté avec attention les louanges qui lui étaient faites avant de recevoir son trophée des mains de Luis Suarez, vainqueur des deux dernières éditions du Soulier d'Or, et d'adresser lui aussi quelques mots à son auditoire : "J'ai eu la chance d'accumuler les buts et d'obtenir des trophées individuels. Mais je crois que oui, j'ai progressé. J'ai progressé hors des terrains et sur le terrain. Je me suis amélioré et j'ai enrichi mon jeu avec de nouvelles choses. Je prends de plus en plus de plaisir chaque jour qui passe", a déclaré Messi, sans évoquer son avenir donc.



"Tout est décidé et signé", avait pourtant assuré de son côté le président du Barça le 5 septembre dernier dans une interview au quotidien Sport. "Il y a trois contrats. Un avec la Fondation Messi, qui est signé avec le président de la Fondation et le frère du joueur. Il y a un contrat d'image de Messi, signé par son père en tant qu'administrateur de sa société, et il y a le contrat de travail signé par le père de Leo, qui en a le pouvoir." Alors en pleine tempête après un mercato d'été très contesté, Josep Maria Bartomeu avait ajouté qu'il ne manquait que la signature protocolaire, censée intervenir en octobre. Deux mois et demi après cette interview, la fameuse signature n'a toujours pas eu lieu, laissant place à de nombreuses rumeurs. La dernière en date ? Que le PSG préparerait un méga contrat de 300 millions sur cinq ans pour l'Argentin...