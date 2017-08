Lendemain de Législatives à Tamba : Mamadou Kassé et Cie saluent le leadership de Sidiki Kaba

Au lendemain des Législatives du 30 juillet 2017 marquées par une nette victoire de Benno Bokk Yakaar à Tambacounda, les vainqueurs tournent la page et se projettent sur la présidentielle de 2019.

C’est ainsi qu’un point de presse s’est tenu ce samedi dans le département sous la houlette de la tête de liste Me Sidiki Kaba et en présence de tous les responsables locaux. Mamadou Kassé, directeur général de la SN-HLM, Djiby Cissé, ambassadeur itinérant et Sina Cissokho, Président du conseil départemental ont assisté, en première ligne, à la rencontre avec les journalistes.

Les leaders locaux de l’Alliance pour la République ont, d’emblée, remercié les populations pour leur confiance renouvelée. Ils se sont, en outre, félicités de la dynamique unitaire qui a présidé à leur victoire, conformément au souhait du chef de l’Etat. « Aucune violence notée à Tambacounda », se réjouit le communiqué transmis à la presse au sortir de cette rencontre.

Le document relève « que Benno a raflé l’ensemble des 92 bureaux de vote de la commune de Tambacounda et salué le Premier ministre Boun Abdallah Dionne « pour son endurance, sa loyauté et sa clairvoyance ».

Sur ce registre toujours, Mamadou Saliou Baldé, maire de Sinthiou Malem, s'est exprimé au nom de ses pairs du département pour saluer l'engagement des responsables dans cette victoire collective.

Mamadou Kassé, directeur général de la SN HLM, a « rassuré le président de la République de l'existence d'un leadership confirmé du Garde des Sceaux au niveau local et s'est résolument engagé derrière celui-ci ». Cela, pour le triomphe de l’idéal « du Président Macky Sall afin que nul ne doute de la préservation de cette unité des cœurs et des esprits », renchérit-on.

Répondant aux interpellations des journalistes, le ministre a été ferme et précis. "Faisons confiance au président de la République seul dépositaire du suffrage des citoyens, clé de voûte des institutions et Président de notre coalition. Ce qui m’importait était de réussir de la plus belle des manières la mission qui nous a été confiée. C'est fait dans l’unité et la cohésion. L'union fait la force », a t-il rappelé.

Pour finir, il est à noter que tous les responsables étaient présents ou représentés à cette conférence de presse d'après proclamation des résultats provisoires.