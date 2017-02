Leicester : Claudio Ranieri officiellement viré !

C'est une information qui vient d'être confirmée par le club anglais, Leicester a viré Claudio Ranieri, au lendemain de la défaite à Séville et surtout de la terrible série du champion d'Angleterre, avec une victoire en neuf matchs. Leicester s'est incliné 2-1 sur le terrain de Séville ce mercredi en 1/8e de finale de la Ligue des Champions, et met donc un terme au contrat de l'entraîneur qui a apporté le titre miraculeux de la saison passée, et semblait à l'abri d'un licenciement grâce à cette incroyable réussite.