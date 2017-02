Législatives de Juillet prochain : Le M.C.R/Ginddi Askan-Wi "anticipe" sa campagne en banlieue dakaroise…

Le Mouvement Citoyen Républicain (M.C.R/Ginddi Askan-Wi), membre fondateur du nouveau Cadre de Concertation des Organisations Politiques et Citoyennes, sera à Guédiawaye, ce dimanche. Les membres de cette instance, naguère membre de la Coalition présidentielle (Benno Bokk Yakaar), y seront dans le cadre des préparatifs des prochaines députations prévues en Juillet prochain.

Son Coordonnateur national, Fallou Ndiaye et Cie seront les hôtes de leur responsable départemental dans la ville dirigée par le frère du président de la République, Aliou Sall, en l’occurrence, Souleymane Ndiaye. Après cette étape de Guédiawaye, les responsables de la dite

structure entameront une tournée dans le Baol et notamment, dans le département de Mbacké. Ils sont armés de cette profonde conviction : bâtir une Assemblée nationale avec des députés qui représentent dignement le peuple souverain.