Législatives de 2017 : «Qu’on ne s’y trompe pas, ce ne sera pas une sinécure! Nous allons vers une guerre...» (Mor Ngom, Ministre conseiller.)

S’il y a au sein de l’APR ou de la coalition présidentielle des responsables qui dorment sur leurs lauriers pensant que les législatives de 2017 ne seront qu’une promenade de santé, ce n’est très certainement pas le cas du Ministre conseiller, maire de Ndangalma, M. Mor Ngom.



A Ribot Escale où il s’était rendu ce week-end pour assister à une série de manifestations, le Ministre conseiller Mor Ngom a tenu à inviter les militants de son parti et de Benno Book Yakaar à bien se préparer pour les législatives de 2017. En effet, « qu’on ne s’y trompe pas nous allons vers une guerre et ça ne sera pas facile, nous avons en face de nous des gens dangereux et malhonnêtes » dira-t-il avant d’ajouter « “Du Yoomb, Déé Déét“, la victoire n’est pas acquise d’avance. » L’aveu est de taille surtout venant d’un proche parmi les proches du président Macky SALL. Ainsi pour éviter toute déconvenue lors de ces législatives, le Ministre d’inviter les militants à aller s’inscrire massivement sur les listes électorales et à ne pas se laisser divertir par l’opposition. Aux militants il dira « si vous voulez aider le président, allez vous inscrire sur les listes, surtout que les conditions ont été allégées... » Cependant concernant le département de Koungheul, il sera rassuré par le maire de Ribot-Escale, Mr. SOW, visiblement très satisfait de la forte mobilisation des militants de sa localité et environs, qui lui dira « que Koungheul égale gagner et gagner égale Koungheul !»