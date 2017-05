Législatives : Reve veut une majorité

Après sa percée dans sa région natale de Tambacounda lors des dernières élections locales, le leader du Rassemblement pour l’éthique et les valeurs émergentes (Reve), Abdourahmane Dabo, va à la conquête des suffrages des Sénégalais aux prochaines législatives sous la bannière d’une coalition.

Dialinké Dabou pour les intimes, veut concrétiser son rêve de représenter les Sénégalais à l’Assemblée nationale pour défendre leurs intérêts. Le leader de Reve s’est coalisé avec plusieurs personnalités publiques connues dont le secrétaire général de la Fgts Sidya Ndiaye, Gamou Boye, Déthié Diouf, entre autres. Abdourahmane Dabo et ses alliés sont déjà prêts pour aller à l’assaut des suffrages sur l’ensemble du territoire. Il a déposé les 15 millions de caution et dispose d’importants moyens logistiques pour gagner la bataille qui sera âpre.



L'As