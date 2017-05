Législatives : "Quelque soit le choix du président je me battrais pour lui et pour son triomphe" Yaye Awa Diagne Apr Tamba.

Le 20 Mai dernier, les responsables politiques de l'APR à Tamba ont étalé toutes leurs divergences. En lieu et place du consensus, prôné par le chef de l'Etat, il y eut une vingtaine de candidats. Que s’est-il réellement passé? Pour l’honorable député Yaye Awa Diagne, "il faut que les uns et les autres sachent raison garder et ne pas perdre de vue, qu'il n'y a que la victoire du président qui compte." Elle invite ainsi tous les responsables, qui ont accepté son arbitrage, à respecter ses choix.rf