Législatives/Podor : Le management d’Abdoulaye Daouda Diallo mis en exergue

Le mouvement des élèves et étudiants républicains de Podor ont organisé des journées portes ouvertes sur les potentialités de leur Région. Une occasion aussi de distribuer des tickets de restauration à plus de 248 étudiants du Département de Podor. La politique était au rendez-vous lors de cette rencontre au cours de laquelle, les étudiants ont applaudi le leadership de leur coordinateur départemental.



« Nous rendons un hommage appuyé au coordinateur APR du Département de Podor Abdoulaye Daouda Diallo pour sa capacité de management sans bruit ni contestation, mais aussi de son soutien sans faille. Dans tous les départements il y a du bruit alors que chez nous, on n’a pas ce problème là parce qu’il implique tout le monde » ont témoigné les jeunes Podorois.



« Nous rassurons le Président que Podor lui garantit une victoire le 30 Juillet prochain » ont-il ajouté.



Les étudiants n’ont pas oublié l’opposition dans leur rencontre et c’est pour dire à Barthélémy Dias, ou encore Thierno Bocoum que les étudiants ne veulent pas « de gens indisciplinés » dans l’espace universitaire.



Amadou Sy, chargé de communication du MEER de Podor et ses camarades, pour finir, ont lancé un appel aux leaders de leur Département à plus de retenue et de responsabilité pour donner la majorité absolue au pouvoir.