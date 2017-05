Législatives : Mànkoo Taxawu Senegaal décline ses ambitions

La nouvelle coalition de l’opposition « Mànkoo Taxawu Senegaal » n’a pas été mise sur pied pour un partage de postes de député. Mais plutôt pour faire barrage à la dictature debout du Président Macky Sall. C’est ce qui ressort de leur réunion tenue hier.

« Le seul et unique objectif de cette coalition Mànkoo Taxawu Senegaal, dans cette étape-ci, est de faire barrage à la dictature debout du Président Macky Sall afin de libérer les énormes forces de changement que recèle le Sénégal, de réhabiliter notre Assemblée Nationale et d’équilibrer les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Il suit de ce qui précède qu'il ne s'agit pas d'une alliance de partage de sièges de député pour satisfaire des préoccupations personnelles, mais de mutualiser les sacrifices nécessaires à la victoire sur les forces de régression en vue de la mise en œuvre de la plateforme du 4 mai 2017 au bénéfice exclusif du Peuple Sénégalais » lit-on sur la note finale de leur réunion.



La Conférence des Leaders de Mankoo a pris la décision d’appeler aussi l’ensemble de nos compatriotes au grand rassemblement du vendredi 19 mai 2017 à 16 heures sur le Boulevard Général De Gaulle X rue 25 à Dakar pour la libération des otages politiques et la défense des libertés.