Législatives : Le bureau politique du PVD investit Serigne Modou Kara

Le Bureau National du Parti de la Vérité pour le Développement (PVD) lors de sa réunion hebdomadaire a appuyé la proposition du Mouvement National des Jeunes pour la candidature du Leader Cheikh Ahmadou Kara Mbacké, pour diriger la liste départementale de Dakar. C’est ce qui ressort des conclusions de la réunion. Cette proposition selon la même source se justifie « par le rôle déterminant dans la recherche des solutions à la dépravation des mœurs, surtout au niveau des jeunes en désarroi et sans emploi ».



« Cette candidature symbolique est source d'espérance et de renouveau pour Dakar en proie à tous les maux dont l'insécurité, la violence et la crise des valeurs. De par sa position de régulateur social, Cheikh Ahmadou Kara Mbacké, pose un acte majeur inhabituel sur l'échiquier politique sénégalais, car en général les chefs de parti ne sont pas enclin à briguer les suffrages de leurs concitoyens à travers les listes départementales » lit-on sur la note.



Le Bureau National du PVD, enfin lance un appel à la population de Dakar, pour soutenir le Général Kara afin d'élire des représentants de valeur pour la prochaine législature.