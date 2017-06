Législatives : La COJER se félicite du Choix Dionne et rétrograde Wade

Les membres de la Convergence des Jeunesses Républicaine (COJER) se sont félicités du choix porté sur Momo Dionne pour diriger la liste nationale de Benno bokk Yakaar (BBY), tout en décriant le choix porté sur Wade pour diriger celle de Wattu Sénégal.

«BBY c’est une coalition pour construire le Sénégal. Nous soutiendrons le choix de Macky Sall. Nous devons taire nos ambitions et accompagner le président MS pour avoir une liste unique. Nous l’avons eu et c’est une fierté», a déclaré Thérèse Faye, hier, lors de sa tournée de mobilisation et d’information qui l’a conduite à Grand Médine et à Patte d’Oie.

Par rapport à liste de Wattu Sénégal, elle dira : «Je n’ai jamais vu un président revenir dans la politique après son mandat pour être député. C’est une première au Sénégal et Me Wade ne mérite pas ça. Il s’est rétrogradé. Ces gens qui l’ont fait revenir ne croient pas en eux».