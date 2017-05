Législatives : Farba et Pape Samba Mboup vont présenter une liste et "brûlent" « Mankoo Taxawu Sénégal »

Malgré leur exclusion du PDS, Pape Samba Mboup et Farba Senghor veulent, disent-ils, sauver le legs de Wade. Aussi entendent-ils présenter une liste dite « Mbollo Wade », regroupant les « Wadistes authentiques » lors des prochaines législatives.



« Ils veulent vendanger le legs de Wade, nous sommes exclus mais nous sommes formels. C’est pourquoi aujourd’hui nous sommes face à trois situations : créer un parti, rejoindre une autre formation ou alors continuer la lutte pour sauver le legs de Wade, c’est ce que nous allons faire, nous lançons un appel vibrant aux Wadistes authentiques pour qu’ils rejoignent notre liste aux élections législatives du 30 Juillet 2017 ».



Dans cette perspective, dira Pape Samba Mboup, ils n’excluent pas de nouer des alliances « avec tous ceux qui partagent leurs convictions sur le Sénégal et l’Afrique ».



Sur la coalition mise en place par l’opposition où figure le PDS, Farba Senghor et Pape Samba Mboup ont exprimé leur rejet. Selon eux, le PDS n’avait pas besoin de se coaliser pour atteindre ses objectifs.



« Avec plus de 10 partis, où vont-ils mettre les militants. Seul le PDS pouvait régler cette situation. Qu’est ce qu’on a à aller chercher des alliés. Les autres partis venaient se cacher derrière le PDS, parce qu’on avait la force ».



Mais le problème, selon Pape Samba Mboup, c’est que toutes les forces vives du PDS ont quitté le navire.



« Et c’est cela le problème, quand il y a des saignées dans un parti, il faut chercher des solutions et analyser cela. Il nous demande maintenant de suivre son fils alors que des gens d’envergure sont dans ce parti. Ils n’ont même pas honte, travailler avec le père jusqu’à avoir des cheveux blancs et maintenant vouloir suivre le fils…Quel gâchis ! En plus c’est par force… » a-t-il regretté.