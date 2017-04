Législatives : BGG se prépare à imposer la cohabitation à Macky Sall

La Convergence Bokk Guis-guis a convoqué ses responsables de Dakar pour les sensibiliser sur la situation politique nationale. Il était question pour les hommes de Pape Diop de préparer leurs militants à une liste avec l’opposition qui imposerait la cohabitation au Président Sall.

« Nous sommes à l’orée d’une élection capitale et le champ politique est arrivé à un niveau tel qu'il fallait que nos militants et responsables soient informés, soient préparés. Nous les avons convoqués pour qu’ils soient préparés à cette volonté de cohabitation sur la grande coalition à laquelle nous sommes en train de travailler. Nous voulons donner à notre président toute la latitude de négocier avec ses pairs pour réussir une coalition capable d’imposer une cohabitation », a expliqué Moussa Diakhaté porte-parole de la coalition.



C’était aussi une occasion, a-t-il ajouté, de se prononcer de manière officielle sur l’affaire Khalifa Sall, Bamba Fall et Compagnie. Et la convergence libérale et démocrate BGG a décidé de manifester toute sa solidarité au maire de Dakar et Bamba Fall et compagnie.

Cela parce selon toujours Moussa Diakhaté, « la convergence considère que l’affaire dite l’affaire Khalifa Sall c’est une politisation de la justice, c’est une chasse aux sorcières, c’est une volonté d’anéantir un potentiel candidat et la convergence démocratique BGG fustige, condamne cette attitude de ce régime qui panique qui cherche à bâillonner tous ceux-là qui sont des potentiels adversaires ».

Sur la manifestation des « Y en marristes » vendredi dernier, la convergence de se réjouir que pour une première on donne autorisation à une manifestation de cette nature. Un triomphe de la démocratie ont -ils dit. « Je pense que les tenants du pouvoir sauront décrypter la mobilisation de Y’en marre. Les sénégalais avaient décidé de marquer leur désaccord sur la manière dont le pays est géré », conclura Moussa Diakhaté.