Législatives : And Jëf pour le renforcement de la cohésion de la Coalition BBY

Le Secrétariat Exécutif de AND JËF/PADS/A a noté avec satisfaction l'implication de leurs camarades dans la Coalition BBY et dans la sous coalition LER, avec pour seules exigences dans la période, le renforcement du camp présidentiel et l'atteinte d'une masse critique indispensable à une dynamique victorieuse aux élections législatives de 2017. Le SE estime qu’il faut renforcer la cohésion de la Coalition BBY et retrouver l'envie d'être ensemble, c'est pourquoi, il lance un appel pressant à toutes les composantes de la Coalition, à éviter d'offrir le visage de la division, à dépasser les frontières partisanes et les ambitions personnelles.

Le SE a encouragé leur camarade Landing SAVANE à continuer à toujours porter la parole du parti, à défendre et à préserver ses intérêts et à travailler avec les autres leaders de la coalition BBY, à la confection de listes consensuelles en perspective des élections législatives de 2017 et à la construction de majorités nationales et départementales fortes pour gagner ensemble, et gouverner ensemble. AND JËF pour sa part est décidé à prendre toute sa place sur les listes de la Coalition BBY, et s'engage à faire cause commune avec les autres candidats de la Coalition et mener ensemble une campagne fondée sur la clarté, bilan contre bilan, projet contre-projet.