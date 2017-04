Législatives 2017: le FPDR France investit Wade tête de liste de l'opposition sénégalaise.

Face à la crise extrêmement grave que traverse actuellement le Sénégal, sur le plan politique, économique, éducatif et social, du fait de l'amateurisme et de l'incompétence notoire du régime de Macky Sall, le FPDR France appelle l'opposition au sens élevé des responsabilités pour abréger les souffrances du peuple, défendre les acquis démocratiques de notre pays et restaurer l'état de Droit.



La restriction sans précédent des libertés individuelles et collectives, la multiplication des arrestations arbitraires avec la complicité d'un procureur aux ordres, de préfets partisans, d'une police politique, et de membres de l'administration territoriale corrompus, nécessitent la mise en œuvre d'actions immédiates et résolues contre l'apprenti dictateur Macky Sall qui passent par un cadre unitaire de l'opposition lors des prochaines élections législatives.



Dans un contexte marqué par la montée des périls , le FPDR France invite des à présent l'ensemble de l'opposition à se regrouper autour du Président Wade et propose sa désignation comme tête de liste de l'opposition aux élections législatives.



Aujourd'hui, la priorité absolue de l'opposition est d'œuvrer sans relâche pour le départ de Macky Sall dont la gouvernance médiocre a considérablement abîmé les fondements démocratiques de notre pays, acquis au prix de hautes luttes.



Pour le FPDR France, l'unité de l'opposition est une nécessité . Il est impératif d'infliger une cinglante défaite à l'alliance pour le partage des ressources lors des législatives et de mobiliser toutes les forces vives de la Nation contre la dictature rampante de Macky Sall.



Pour le FPDR France, le Président Wade en patriote convaincu incarne au plus haut niveau la résistance du peuple sénégalais et par conséquent dispose de toute la légitimité nécessaire pour mener la bataille des législatives pour la reconquête du pouvoir.



C'est pourquoi le FPDR France demande à toute l'opposition Sénégalaise une attention particulière derrière la candidature du Président Wade pour lancer l'offensive contre Macky Sall.



Le FPDR France demande à tous les sénégalais de se lever comme un seul homme (étudiants, agriculteurs, pêcheurs, chômeurs, lycéens, retraités, magistrats, fonctionnaires, personnel de la santé, enseignants etc....) afin de réserver un accueil chaleureux au Président Wade, pour recréer les conditions de l'ESPERANCE.



Fait à Paris le 13 avril 2017

M.Sidy Fall Coordonnateur FPDR France

Imail:msufrance@hotmail.com