Législatives 2017 à Tamba : Les colistiers de Me Sidiki Kaba connus, une vague de contestations risque de souffler sur la région orientale.

Plus on avance, plus vives et plus intenses sont les rumeurs sur la composition de l'équipe qui devra diriger la coalition présidentielle dans le département de Tambacounda. Une chose reste cependant sûre, Me Sidiki Kaba est tête liste départementale. D'après nos radars, le garde des sceaux aura comme colistière, l'honorable député Yaye Awa Diagne. Pas vraiment une surprise, puisqu'elle est une ancienne du parti et présidente régionale des femmes de l'Apr. Mais la question qui brûle toutes les lèvres, c'est la position du député-maire de Tamba, Mr. Mame Balla Lo. Selon nos sources, il serait suppléant de ....Sidiki Kaba. Seulement voilà, les deux hommes ne se regardent pas d'un bon oeil. La question du leadership dans la région et dans le département est passée par là. Depuis l'annonce de la nouvelle, les amis de Mame Balla Lo, ne cachent pas leur amertume et leur déception. Selon eux, " Mame Balla ne peut et ne doit pas être derrière Sidiki. C'est un manque de respect notoire pour quelqu'un qui a fait 6 mois de prison pour son mentor, le président Macky Sall ", nous a confié un jeune acquis à la cause du maire. Pour l'heure, ce dernier refuse de se prononcer et appelle ses camarades au calme. Tout compte fait et à la lecture des investitures, le président de la République, Patron de l'APR semble avoir trouvé la bonne formule pour réconcilier sa famille politique avec elle même. Et l'idée semble géniale et étale à nouveau le génie politique de l'homme MACKY. En effet, en cas de victoire de BBY à Tamba, Me Kaba reprendra, sauf tremblement de terre, son poste de Ministre et ce sera son suppléant... Mr. Mame B. Lo qui héritera de fait du poste de député. C'est à dire que si Mame Balla veut conserver sa place à l'hémicycle, il devra soutenir et se battre pour ...Sidiki Kaba. Reste à savoir si les amis et symphatisants du maire de Tamba le comprendront ainsi. Les jours à venir nous édifieront amplement.