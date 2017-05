Législatives 2017 à Saraya / Un notable de Khossanto disqualifie leur député sortant : « si Macky l’investit à nouveau, il sera sanctionné! »

Les notables de Khossanto ne décolèrent toujours pas et en veulent décidément à leur député sortant et responsable politique de l’APR, M. Sadio Dansokho. En effet, les notables de Khossanto, ne comprennent toujours pas le silence assourdissant de leur député « qui est sensé nous représenter à l’assemblée nationale et y défendre nos intérêts, et qui n’a manifesté aucune compassion, ne s’est même pas déplacé à Khossanto pour venir voir ce qui s’est passé ici après l’assassinat de Yamadou Sagna. » Selon D. Cissokho, « le premier qui devait faire le déplacement c’est bien lui. On s’attendait au moins à ce qu’il vienne voir et exiger une enquête parlementaire ou à défaut adresser une question directe au gouvernement. Mais il n’a rien fait de tout cela. C’était à lui de porter le combat. On tue nos fils, on nous expulse de nos “Dioura“, les sociétés implantées ici, ne recrutent pas assez, nos routes sont désastreuses, mais on ne l’entend jamais, même le médiateur de la République est venu jusqu’ici, lui NON! »



Pour toutes ces raisons, M. Cissokho se veut clair et précis : « nous avons demandé au Ministre de l’Intérieur, d’enlever le sous-préfet de Sabodala, nous lui avons demandé d’enlever le gouverneur de région, il n'a encore rien fait. Nous demandons au chef de l’Etat de ne pas investir le député sortant, M. Sadio Dansokho, s’il ne le fait pas, c’est nous même qui nous en chargerons. S’il l’investit à nouveau, nous le sanctionnerons... »