Législatives 2017 : Ndaw Askan Wi/Alternative du peuple tire un bilan plus ou moins satisfaisant

Pour une première participation aux élections législatives, la coalition Ndaw Askan Wi /Alternance du peuple tire un bilan mitigé.



D'une part, la tête de liste nationale de cette coalition Ousmane Sonko dit être satisfait d'avoir battu campagne et rencontré les citoyens sénégalais qui l'ont adoubé.

D'autre part Ousmane Sonko dit être déçu par le déroulement du scrutin, de par ses défaillances organisationnelles, les inondations survenues le jour du scrutin et la violence notée dans les centres de vote.





Avec un poste de député obtenu pour siéger à l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko entend poursuivre le combat et dit être le député du peuple.

Il estime d'ailleurs qu'il y a beaucoup de matières à exploiter déjà du foncier au pétrole, en passant par les fraudes fiscales.





Par ailleurs, pour montrer la transparence financière de la campagne électorale de Ndaw Askan Wi, Ousmane Sonko défie la coalition Benno Bokk Yakaar de publier ses comptes de campagne.

Il va publier dans les jours à venir les états financiers de la campagne de sa coalition estimés à environ 27 millions 400 mille francs...