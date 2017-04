Législatives 2017 : Macky Sall va perdre Touba prédit Serigne Ahmad Mbacké Ibn Serigne Mourtada

Le Président Macky Sall peut mettre une croix sur Touba si l’on en croit les prédictions de Serigne Ahmad Mbacké Ibn Serigne Mourtada Mbacké. Le petit fils de Serigne Touba gage déjà que les jeux sont faits pour le Chef de l’Etat et son parti l’Alliance pour la République dans la ville sainte. Selon lui, le non-respect des engagements du Président Sall envers les jeune marabouts mais aussi à Touba sont les causes de cette future déconvenue.

« Je peux faire savoir à Macky Sall qu’il a déjà perdu ces élections. Il manque de respect aux jeunes marabouts et je demande aux mourides de ne pas voter pour lui. Lui donner une victoire serait notre enfer ».

Il n’a pas manqué de jeter une pierre dans les jardins des émissaires du Chef de l’Etat dans la ville sainte citant Cheikh Kanté, Cheikh Amar ou encore Birima Mangara qui selon lui joue un faux jeu.