Législatives 2017 : Macky Sall exhorte la diaspora à s’inscrire "massivement’’ sur les listes électorales

Le président de la République, Macky Sall, a exhorté, vendredi, la diaspora sénégalaise vivant en Europe à s’inscrire ‘’massivement’’ sur les listes électorales, en vue des prochaines élections législatives, prévues le 30 juillet 2017.



"Aller vous inscrire massivement sur les listes électorales’’, a lancé le président de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir) au cours d’une rencontre avec des militants de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir), à la résidence de l’ambassade du Sénégal en France.



Ont pris part à cette rencontre, les délégations des Sénégalais de l’extérieur (DES) d’Italie, de France, d’Allemagne, du Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), du Royaume-Uni et d’Espagne.



Macky Sall, qui séjourne dans la capitale française depuis mercredi, s’est félicité de ces retrouvailles et de la mobilisation des militants de son parti en Europe.



"Je vous rappelle que les engagements tenus dès le début de notre compagnonnage sont jusqu’ici respectés par les deux parties", a-t-il assuré. ‘‘Il faut faire en sorte que la diaspora ait une bonne image mais aussi soit dans le développement du Sénégal’’, a-t- il suggéré.



Il a rappelé que celle-ci va désormais élire 15 députés qui vont la représenter à l’Assemblée nationale, qui a adopté le 2 janvier dernier une loi dans ce sens.



Il a insisté pour que les militants APR continuent à s’inscrire sur les listes électorales, ‘’afin de permettre’’ à leur parti de ‘’gagner les 15 poste pourvus’’, pour la diaspora.



Le leader de l’APR a promis une réflexion sur la répartition de ces sièges, ‘’pour que chacun y [trouve] son compte’’. ‘’Par conséquent, a-t- il indiqué, vous devez tenir compte de la place que la diaspora occupe et vous battre pour permettre à votre président, de continuer le travail qu’il a entamé’’, a-t-il lancé à l’endroit des militants.



‘’C’est pourquoi, je ne souhaite pas que vous ayez des différends sur celui qui sera choisi pour diriger votre liste. L’essentiel, c’est de travailler à obtenir la victoire’’, a insisté Macky Sall.



Préoccupé par la lenteur des inscriptions sur les listes, il a annoncé un renforcement des commissions à l’étranger. ‘’Je vous recommande de discuter entre vous, pour me remettre les listes avec les personnes choisies’’, a dit Macky Sall.



‘’Ce sont des élections extrêmement importantes, car c’est le Président qui a besoin d’une majorité. Votez la liste et donnez à votre président, les moyens de poursuivre la politique d’inclusion, de croissance que nous avons engagée’’, a suggéré le président Sall.



‘’En Afrique, en deux ans d’application [du Plan Sénégal émergent (PSE)], nous sommes en deuxième position en matière de croissance. Cela, on ne peut l’avoir qu’avec le travail mais aussi une bonne utilisation des ressources du pays en vue de les redistribuer aux populations’’, a expliqué le président Macky Sall.



Il est revenu sur les grandes réalisations entamées au Sénégal, notamment les infrastructures, les politiques sociales comme la couverture maladie universelle, les bourses familiales, entre autres. ‘’Notre combat doit être de continuer cette politique de progrès’’, a exhorté le président de la République.