Législatives 2017 : Le PVD en ordre de bataille

Le premier groupe mandaté par le bureau politique du parti de la vérité pour le développement a entamé une tournée qui l'a mené sur l'axe Mbour-Thiadiaye. Conduit par Seydina Borom Bakh, le groupe a initié des visites de proximité au niveau des dahiras et autres groupements Economiques.

L'accent a été mis sur l’état des lieux et l'installation des comités électoraux de base. Il a été aussi question de l’identification de l'ensemble des bureaux de vote du département ainsi que les personnes qui doivent siéger. La nomination du mandataire départemental était aussi à l'ordre du jour. Un rappel des troupes pour une massification à la base en vue des prochaines élections. Cette tournée politique du PVD va se poursuivre ce vendredi sur l'axe Foundiougne-Passy-Toubacouta et Sokone...