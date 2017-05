Législatives 2017 : Abdoul Mbaye dévoile sa feuille de route

Lors du premier anniversaire de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), le secrétaire général Abdoul Mbaye a expliqué son choix de ne pas figurer sur la liste unique proposée par l’opposition. Pour lui, la décision n’était pas facile mais ils ont fait le choix de rester fidèle à une option forte consistant à faire la politique autrement. Le secrétaire général de l’ACT d'ajouter : « pour faire cette politique, il faut la conduire au service du peuple, au service des citoyens plutôt qu' une politique qui vise un enrichissement personnel ou familial de ceux qui la pratiquent. Donc, nous avons décidé de rester fidèle à nos choix, à notre politique, car nous considérons que politique et éthique peuvent rimer et c’est ainsi donc que nous irons en coalition et travaillerons pour préparer les prochaines élections législatives.

Pour sa campagne, Abdoul Mbaye déclare : « nous avons réservé Dakar pour la fin et pour l’instant, nous ne sommes pas suffisamment entrés dans les quartiers et dans les départements de la région. Nous sommes très présents sur le territoire et justement l’objet de la coalition ou l’un de ses objets consiste à rechercher de la complémentarité, néanmoins la coalition de l’ACT présentera des listes dans tous les départements du Sénégal ».

Interpellé sur sa relation avec le Pastef, il en déduit : « Le Pastef de Ousmane Sonko aurait été mon premier choix et il a été d’ailleurs le premier choix du bureau politique de l’ACT. Les négociations avec le Pastef ne sont pas terminées et on n’a pas mis une croix. Elles ont connu quelques lenteurs qui ont créé un peu de déception du fait que Pastef appartient déjà à une autre coalition, ce qui rend plus difficiles les négociations ..."