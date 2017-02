Léa Seydoux est maman d'un petit garçon

Léa Seydoux a accouché à la mi-janvier d'un petit garçon prénommé George, dans une clinique du XIVe arrondissement de Paris, et qui pesait 3,2 kilos à la naissance selon nos informations. C'est le magazine people Ici Paris qui a le premier sorti l'information ce mercredi en kiosques. Selon le magazine, la naissance date précisément du 18 janvier.



L’ac­trice, que l'on a vue dans «Juste la fin du monde» de Xavier Dolan, avait offi­cia­lisé sa gros­sesse au mois de septembre, lors du tapis rouge Festi­val inter­na­tio­nal de Toronto et avait, par la suite, fière­ment affi­ché son ventre arrondi sur d'autres tapis rouges.



« Depuis que je suis enceinte, j'oublie tout. (…) Je suis bien. Je ne peux rien dire d'autre. Je suis très heureuse, vrai­ment. Le bonheur l'emporte sur tout, sur les tracas. Je me sens prête, tota­le­ment prête. J'ai toujours voulu, depuis que je suis petite, avoir des enfants. J'aime ça. » se livrait-elle au Figaro Madame en novembre dernier. Son voeu a été exaucé. Elle va maintenant pouvoir être maman à temps plein et pouponner avec son son compa­gnon André Meyer.



