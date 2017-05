Le tweet de Kim Kardashian sur le drame de Manchester qui choque la toile

I can't imagine the fear and agony these parents must be going through searching for their kids 💔

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 23 mai 2017

I'm praying for everyone in Manchester. This is truly so senseless & heart breaking.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 23 mai 2017

Comme de nombreuses personnalités, Kim Kardashian a voulu apporter son soutien à toutes les victimes de l'attentat de Manchester lors du concert d'Ariana Grande qui a fait 22 morts et 59 blessés.C'est donc via twitter que la star de la télé-réalité s'est exprimée. "Je ne peux pas imaginer la peur et l'angoisse de ces parents qui sont à la recherche de leurs enfants", publiait-elle avant d'ajouter plus tard: "Je prie pour vous tous à Manchester. C'est vraiment si insensé. J'ai le cœur brisé".Mais la Twittosphère n'est pas dupe. Rapidement, les internautes ont signalé que Kim Kardashian avait d'abord publié un autre tweet qui a choqué la toile. Sous une photo où on la voit rire avec Ariana Grande, elle avait écrit: "Les concerts sont censés être un endroit où vous pouvez vous lâcher et vous amuser. Tellement effrayant de ne pas être en sécurité dans ce monde. @arianagrande je t'aime".Ce qui est reproché à la bimbo: la façon dont elle a choisi d'exprimer son soutien. Les internautes ont, en effet, eu l'impression qu'elle se souciait plus du fait que le spectacle avait été gâché plutôt que de la tragédie que de nombreuses familles sont en train de vivre. Des critiques qui l'ont visiblement fait réagir puisque le tweet a été effacé.