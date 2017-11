Le trophée de la Coupe du monde de football sera au Sénégal en mars prochain

Le trophée de la Coupe du monde de football sera au Sénégal les 11 et 12 mars 2018, dans le cadre de sa tournée internationale, a-t-on appris mardi du ministre sénégalais du Sports, Matar Bâ.



’’Nous avons reçu une correspondance de la Fifa qui nous dit que la Coupe du monde va séjourner au Sénégal les 11 et 12 mars 2018’’, a dit M. Bâ aux journalistes en marge d’une réunion du conseil municipal de Fatick (centre), la ville dont il est maire.



Le trophée sera présenté au chef de l’Etat, Macky Sall, et à ses concitoyens, selon le ministre des Sports.



’’C’est un honneur pour le Sénégal d’être dans l’itinéraire de cette prestigieuse coupe’’, a-t-il souligné, précisant que ce n’est pas la première fois que le Sénégal reçoit ce trophée mondial.



’’Mais la manière dont nous allons organiser cet événement sera une première au Sénégal. Nous allons réunir les artistes, les grands sportifs et les plus hautes autorités de la République pour fêter cet événement…’’ a poursuivi M. Bâ.



La Fifa a entamé en septembre dernier une tournée du trophée mondial, en attendant la tenue de la Coupe du monde, du 14 juin au 15 juillet 2018, en Russie.



L’Afrique sera représentée à cette compétition par l’Egypte, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie.