Le témoignage d'El Hadji Idrissa Gaye sur son "ami d'enfance", le ministre du Commerce Alioune Sarr

C'est sur un ton soutenu que le prédicateur El Hadji Idrissa Gaye a fait un témoignage sur le ministre du Commerce et du Secteur informel, Alioune Sarr. "Nombreux sont ceux qui ne le savent pas, mais Alioune Sarr est mon ami d'enfance. Nous avons grandi ensemble et avons été inscrits à l'école la même année, lui suivant l'école française, moi l'école coranique", a révélé le frère aîné de Tafsir Abdourahmane Gaye.



Il mettra ensuite l'assistance au courant des vertus de son "ami" qui, à l'en croire, est un homme patient. "S'il jouit de la confiance de Moustapha Niasse et de Macky Sall, c'est parce que c'est un homme digne de foi, quelqu'un de loyal qui ne trahit jamais ses amis", renchérit le prêcheur thiessois. Il a assuré le ministre du Commerce de son soutien dans toutes ses activités. Pour en donner la preuve, il a pris l'engagement de financer à hauteur de 50% les femmes entrepreneurs qui lui auront soumis leurs projets.