Le suspect qui a renversé 23 personnes à Times Square inculpé

Richard Rojas, l'ex-militaire américain qui a renversé 23 piétons jeudi sur Times Square à New York, faisant un mort et plusieurs blessés graves, a été inculpé de meurtre, tentative de meurtre et homicide aggravé au moyen d'un véhicule, indiquent plusieurs médias locaux.