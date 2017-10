Le superbe geste de solidarité de Cristiano Ronaldo

Impossível ficar indiferente a esta tragédia. Solidário com familiares e amigos das vítimas. Apoio total aos bombeiros que arriscam a vida para ajudar da melhor forma possível.🙏🏽🇵🇹🇪🇸

Cristiano Ronaldo est un homme généreux. Particulièrement touché par les incendies qui ont ravagé le Portugal il y a quelques jours, faisant 45 morts et 370 blessés, CR7 a d'abord posté un message sur Instagram."Impossible de rester indifférent à cette tragédie. Solidaire avec les familles et les amis des victimes. Un soutien total aux pompiers qui risquent leur vie pour aider du mieux qu'ils peuvent", a écrit la star du Real Madrid, photo d'un pompier en pleine action à l'appui.600.000 euros pour "Make-A-Wish"Comme l'a confirmé Katia Aveiro, la soeur de Cristiano Ronaldo, dans The Mirror, Cristiano Ronaldo a décidé de financer une partie des frais médicaux des 370 blessés. Rien que ça...Il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo a vendu aux enchères la réplique de son Ballon d'Or 2013, permettant ainsi à la fondation "Make-A-Wish", qui réalise les rêves d'enfants malades et handicapés, de récolter 600.000 euros.