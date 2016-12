Le "selfie" du tueur de Nice avec le maire de la ville

Les repérages si tranquilles du terroriste de Nice. Glaçante enquête de @ellensalvi et @MatthieuSuc. https://t.co/xfOfwK9GSA Avec ce selfie. pic.twitter.com/LMOuXBBzFF

— Donatien Huet (@dodonatien) 23 décembre 2016



Divulguée par le journal d'investigation Mediapart ce vendredi, une photo montre côte à côte l'auteur de l'assaut meurtrier de la Promenade des Anglais et... Christian Estrosi, alors maire de Nice.Ce "selfie" fait partie des nombreuses photos retrouvées sur l'ordinateur de Mohamed Lahouaiej Bouhlel, auteur de l'attentat de Nice qui, au volant de son camion volé, avait causé la mort de 85 personnes le soir du 14 juillet dernier.Selon Mediapart, cette photo fait partie d'une série de répérages datant du mois d'août 2015. Le site d'investigation pointe "les ratés de la politique sécuritaires de Christian Estrosi", maire de la ville à l'époque et élu des Républicains.Le principal concerné n'a pas tardé à réagir et a annoncé le dépôt d'une plainte contre le journal pour défendre les services de police niçois, incriminés par cette révélation (voir tweet ci-dessous).