Le retrait de l'Afrique du Sud de la CPI "inconstitutionnel"

La justice sud-africaine a estimé mercredi que la décision du gouvernement de Pretoria de se retirer de la Cour pénale internationale (CPI) sans consulter au préalable le Parlement était invalide et inconstitutionnelle.



"La décision du gouvernement de signifier au secrétaire général de l'ONU son retrait de la CPI sans avoir obtenu l'aval du Parlement est inconstitutionnelle et invalide", a affirmé un juge de Pretoria, Phineas Mojapelo.



Le président et le gouvernement "doivent retirer leur notification dès que possible", a ajouté le juge.



Le gouvernement sud-africain avait annoncé en octobre dernier sa décision de quitter la CPI après la polémique causée par son refus d'interpeller sur son sol le président soudanais Omar el-Béchir, poursuivi pour génocide et crimes contre l'humanité.



Les autorités s'étaient à l'époque défendues en expliquant que M. Béchir était couvert par son immunité présidentielle.

Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique (DA), avait alors saisi la justice, déplorant que le gouvernement ait court-circuité le Parlement.



"Il nous faut désormais tenter de convaincre le gouvernement que sa décision est incorrecte et qu'il doit la reconsidérer", a déclaré à l'AFP un député de la DA, James Selfe.