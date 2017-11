Le représentant du Khalife de Médina Baye à Aly Ngouille Ndiaye : « Il n’est pas facile d’édifier un Etat »

Comme vous venez de le suivre en direct sur votre site préféré, Médina Baye, pour les besoins de la cérémonie officielle en prélude au Gamou, a accueilli la délégation gouvernementale conduite par le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye.

Le représentant du Khalife, à l’occasion, a exhorté le gouvernement à persévérer sur le chemin de la droiture, conformément aux valeurs islamiques. « Il n’est pas facile d’édifier un Etat. Nous ne faisons que suivre les comportements que vous projetez en tant que modèles », a déclaré le porte-parole du khalife général.

« Macky Sall est une fierté pour chaque musulman et pour chaque Sénégalais. Son style et son comportement laissent voir qu’il travaille pour les cités religieuses », a remarqué Mahamadoul Mahi Ibrahima Niasse.

« Nous œuvrons tous pour le progrès du Sénégal. Nous aimons tous le Sénégal. Nous travaillons pour qu’il ait davantage de justice, d’électricité et de sécurité », a déclaré le représentant du khalife général de Médina Mbaye.

« Nous remercions le président Macky Sall. C’est sous son magistère que le sort des paysans a été amélioré. Après les récoltes, les procédures de décaissement sont très rapides. Macky Sall est près des cœurs. Nous prions pour le succès du plan Sénégal Emergent », souligne Mahi Niasse, non sans féliciter le ministre de l’Intérieur pour les réalisations du gouvernement en faveur de la cité religieuse.