Le programme du Mawlid 2017 décliné par Serigne Abdoul Hamid Sy

Cette année, le Mawlid sera placé sous le signe du recueillement avec la disparition de deux figures emblématiques de la Tarikha Tidiane, en l'occurence Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum et Serigne Abdoul Aziz Sy al Amine. Les organisateurs de l'évènement religieux ont fait face à la presse pour donner le programme dans lequel le Symposium occupe une place de choix. Prévu pour le 25 novembre, ce sera l'occasion pour des intellectuels de tous bords d'échanger autour du thème: "cités religieuses: pôles de spiritualité, de développement et de cohésion sociale". Il est placé sous le patronage du président de la République et sera accueilli par l'Auditorium de l'esplanade des mosquées. Le spectacle Sons lumière sous le thème "Monologues divins et suppliques dans la poésie mystique de la Hadara malikiya" ne sera pas en reste. Le coordonnateur de la cellule Zawiya Tidjaan a aussi mentionné une exposition numérique, les bourdes populaires avec une innovation de taille mais aussi le Forum dédié à la jeunesse, la veille du Maoulid. Un programme aussi riche que diversifié au bénéfice des fidèles.