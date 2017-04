Le professeur Mbaye Thiam donne son avis sur le retour de Wade et les reculades de Timbo et Aliou Sall

Dans l'émission Grand Jury, le professeur Mbaye Thiam a refusé d'applaudir quand il a eu vent que le Président Wade était annoncé comme chef de l'opposition et tête de liste nationale de celle-ci en perspective des élections législatives. Pour lui, il ne s'agit ni ni plus ni moins que d'un '' recul dommageable car, tout ce qui est légalement admis n'est pas moralement faisable. ''



L'universitaire de regretter le fait que l'opposition choisisse de se cacher derrière le Pape du Sopi. '' Elle n'a pas de perspective. Wade a déjà fait la preuve de ce dont il a la capacité. Il est parti dans les formes où il est venu. '' Il confiera, en passant, que '' dans l'opposition comme dans le pouvoir, on est dans des impasses politiques. ''



Interpellé sur la décision commune d'Abdoulaye Timbo et Aliou Sall de renoncer à leurs ambitions d'être des têtes de listes départementales pour les prochaines législatives, Mbaye Thiam est catégorique. ' Ils n'auraient jamais dû être maires de commune. Démissionner c'est bien, mais ils n'auraient dû jamais arriver là... ''