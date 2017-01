Le procès de Serigne Mboup et Thierno Lô renvoyé au 16 Février prochain

Selon enquête, le procès prévu hier opposant le Président Directeur Général du groupe CCBM Serigne Mboup à l’ex ministre libéral Thierno Lô a été renvoyé au 16 Février prochain pour plaidoiries. A la date du renvoi, l’ex ministre libéral et ses trois complices (des membres de sa famille) devront s’expliquer sur les faits d’escroquerie de faux usage de faux pour lesquels ils sont poursuivis. Serigne Mboup reproche aux prévenus de n’avoir pas respecté leurs engagements dans le cadre de la cession de leurs actions dans la société Sanossy. Com ainsi que d’une fréquence radio avec le matériel d’exploitation. Dans sa citation, le patron de CCBM soutient que le matériel n’a jamais été livré et que les Lô ont établi une fausse décharge pour faire croire que celui-ci a été livré à Univers Médias Sarl, la société de Serigne Mboup logée à Touba Sandaga. D’après toujours le plaignant, Thierno Lô se serait présenté devant le notaire pour signer l’acte de cession du matériel d’exploitation en question, alors qu’il n’a pas été mandaté par Ndèye Ndoumbane Lô, un des cédants.