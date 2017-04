Le procès d’Abdoul Mbaye encore renvoyé : « Je savais que les coups allaient venir… J’ai plus de 60 ans, jamais je ne m’étais retrouvé …»

L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye était devant la Chambre correctionnelle ce matin après un premier renvoi de son procès pour faux présumé. Le leader de l’ACT poursuivi en marge d’une procédure de divorce avec sa première épouse, et qui n’a cessé de parler de cabale, a aujourd’hui aussi parlé d’une affaire biaisée depuis le début.

« Le tribunal vient de décider du renvoi de l’affaire pour laquelle je suis poursuivi de complicité de faux et usage de faux de tentative d’escroquerie sur mon ex épouse. J’ai plus de 60 ans, c’est la première fois que je me retrouve dans une salle d’audience, à la barre d’un tribunal. J’avais terminé ma vie professionnelle et entamé une belle retraite et, voilà qu’un an après ma rentrée politique, je suis attrait devant les tribunaux. C’est la rançon à payer. Je savais que les coups allaient venir. Ils viennent sous cette forme. Il y a quelques individus qui n’ont rien compris à l’Etat et qui manifestement cherchent à utiliser cette petite affaire, qui aurait dû rester une petite affaire, pour mettre fin à ma carrière politique » a-t-il dit.

Le renvoi du procès selon lui, a pour motivation principale pour permettre à ses nouveaux conseils de prendre connaissance du dossier également.

« Nous étions prêts à plaider mais comme vous le savez, je vais me résoudre à porter plainte contre mon ex épouse. Cette plainte traine depuis le 11 janvier. Ce n’est pas étonnant puisque c’est une affaire biaisée depuis le début même si le procureur a déclaré devant la presse que les deux affaires seraient traitées. La mienne, je ne l’ai toujours pas. Donc, mes avocats ont décidé de retourner à une citation directe et les deux affaires seront jugées le 04 mai. On espère qu’à ce moment-là, toutes les parties concernées par les mêmes documents pourront s’exprimer librement et le tribunal pourra à ce moment-là prendre une décision éclairée et juste » a expliqué Abdoul Mbaye.