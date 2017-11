Le prix pour le développement du sport africain remis à Gallo Fall

Amadou Gallo Fall a reçu ce prix pour l’ensemble de son oeuvre de près de vingt ans au service du développement et du sport africain, notamment à travers la création, par ses soins, de la Fondation Seed (Sport for education and economic development).



Le prix a été remis lors d’une réception à Sandton, où les voix de deux chanteurs sénégalais, Youssou Ndour et Akon, ont résonné, les deux stars sénégalaises ayant participé à la composition de l’hymne des leaders africains.



Les Prix African Leaders for Change (Les leaders africains du changement) récompensent les individus et les organisations dans le domaine de la philanthropie sur le continent africain.



Gallo Fall est le premier lauréat sénégalais de cette série de distinctions qui honorent les fils du continent qui se sont le plus distingués en venant en aide à la jeunesse africaine, à travers des projets et initiatives à forte teneur sociale.