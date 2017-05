Le président Macky Sall offre des tracteurs et une ambulance médicalisée au Khalife général des Baye Fall

Le Khalife général des Baye Fall, Serigne Cheikh Dieumb Fall, a reçu hier un important don de Macky Sall par le biais l’ambassadeur itinérant Pathé Diakhaté. Il s’agit en effet de trois tracteurs et une ambulance médicalisée. La remise de clés s’est déroulée dans la demeure du Khalife et ce, dans la plus grande discrétion.

A sa prise de parole, Serigne Cheikh Dieumb Fall a apprécié le geste, révélant que de tous les régimes, c’est la première fois qu’il réceptionnait un tel matériel. Surtout l’ambulance destinée à Touba Fall. Une nécessité pour les populations locales. Le Khalife a dans ce sens adressé ses remerciements au président Macky Sall, à la délégation de Pathé Diakhaté dont Fatou Cheikh Ndione, responsable « apériste » à Mbacké.