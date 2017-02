Le président Macky Sall est une chance pour le Sénégal, selon Serigne Mansour Sy Djamil

Le président Macky Sall est une chance pour le Sénégal, a déclaré ce samedi à Louga, Serigne Mouhamadou Mansour Sy Jamil, à l'occasion de la 56e édition de son gamou annuel.

Serigne Mansour Sy Jamil a justifié cette affirmation, par les nombreux efforts que le président Sall ne cesse de déployer dans la construction et la réhabilitation des lieux de culte pour la promotion et le développement des religions au Sénégal

Il a tenu, à cet égard, à le remercier pour tout ce qu'il fait pour le rayonnement de l'Islam en particulier, à travers la construction et la réhabilitation des grandes mosquées des cités religieuses du Sénégal en général.

Serigne Mouhamadou Mansour Sy Jamil a, d'autre part, mis à profit la rencontre pour demander à tous les fidèles d'aller s'inscrire sur les listes électorales estimant, à cet effet, que s'inscrire est un devoir citoyen.

Auparavant, le gouverneur de la région s'était appesanti sur les problèmes de sécurité et a demandé aux chefs religieux de prier pour le Sénégal, la sous région et l'Afrique tout entière .



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga